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В Киеве СТОшник по пьяни "взял покататься" элитный Lexus и разбил его: у парня большие проблемы (фото)

В Киеве СТОшник по пьяни "взял покататься" элитный Lexus и разбил его: у парня большие проблемы (фото)
00:29 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Киеве работник СТО, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на элитном автомобиле клиента и угодил в аварию. 

Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции

ДТП произошло на улице Харченка, там "Lexus" въехал в электроопору. 

После прибытия на место полицейских и врачей было установлено, что водителем оказался работник СТО, который по пьяни взял автомобиль, который был оставлен на ремонт. 

Мужчина, 23-летний местный житель, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в столб.

Открыто дело по  ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Как сообщалось ранее, в Одесской области женщина пыталась остановить мужчину, который собирался избить свою жену, на что тот облил свидетельницу легковоспламеняемой жидкостью и поджег

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 147

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Киев, ДТП, Нацполиция.
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