В Киеве СТОшник по пьяни "взял покататься" элитный Lexus и разбил его: у парня большие проблемы (фото)

В Киеве работник СТО, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на элитном автомобиле клиента и угодил в аварию.
Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.
ДТП произошло на улице Харченка, там "Lexus" въехал в электроопору.
После прибытия на место полицейских и врачей было установлено, что водителем оказался работник СТО, который по пьяни взял автомобиль, который был оставлен на ремонт.
Мужчина, 23-летний местный житель, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в столб.
Открыто дело по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее, в Одесской области женщина пыталась остановить мужчину, который собирался избить свою жену, на что тот облил свидетельницу легковоспламеняемой жидкостью и поджег.