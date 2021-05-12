Убирают до сих пор: появились видео момента и последствий пьяной аварии с бетономешалкой в Киеве

В сети показали видео момента и последствий пьяного ДТП с бетономешалкой в Киеве на проспекте Леся Курбаса.

Об этом пишет "Телеграф". Видео момента поделились в YouTube-канале группы "ДТП Киев".

Стоит отметить, что после прохождения теста на драгере выяснилось, что водитель грузовика был в состоянии сильного алкогольного опьянения в момент аварии.

На данный момент упавший грузовик не могут поднять, поскольку движение на и без того загруженной дороге почти что остановилось.

Момент аварии запечатлели на видео:

Кадры с места происшествия, снятые очевидцами:

Напомним, как 10 мая на Новом мосту в Днепре произошло ДТП между двумя пассажирскими автобусами и легковушкой. В результате чего пострадали 6 человек.