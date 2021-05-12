Был в семь раз пьянее нормы: вскрылись причины ДТП с бетономешалкой и пострадавшим в Киеве

Водитель бетономешалки, перекинувшейся на бок на проспекте Леся Курбаса в Киеве в среду, 12 мая, утром оказался сильно пьян.

Об этом пишет Telegram-канал "Вартові Еспресо".

"Водитель прошел освидетельствование на приборе Драгер. Результат - 1.44 (промилле – ред.), что в 7 раз превышает допустимую норму. Можем предположить, что именно такое состояние водителя и стал причиной аварии", - говорится в заметке.

Согласно данным из открытых источников, при уровне алкоголя в крови 1.0-1.9 промилле у человека нарушаются рефлексы; время реакции; основные моторные навыки; способность к контролю движения (появляется шатающаяся походка); нечленораздельная речь; эрекция (у мужчин, временно), а также существует вероятность временного алкогольного отравления.

Водителя, с незначительными повреждениями забрали в больницу.

В свою очередь Telegram-канал "Сегодня" уточняет, что водитель бетономешалки "отделался легкими ушибами и синяками".

Также канал публикует ряд фотографий с места ЧП:

(Фото: Марьям Эль Хассан Али, "Сегодня")

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госслужбы Украины по ЧС, которые смывают бетон с проезжей части.

Вместе с тем, Telegram-канал "dtp.kiev.ua" отмечает, что возникли сложности с тем, чтобы полностью ликвидировать последствия ДТП и полноценно возобновить движение на дороге ввиду того, что бетономешалка с грузом имеет вес порядка 40 тонн: "Сейчас проблема - поставить миксер обратно на колёса, вес очень большой".

Как сообщалось, в конце апреля в Одессе очень пьяный водитель грузовика устроил курьезную аварию с переворотом.