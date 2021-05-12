Скачать
Среда, 12.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не удаленкой единой: 7 новых трендов на рынке труда, которые принесла пандемия
Не удаленкой единой: 7 новых трендов на рынке труда, которые принесла пандемия
Темная сторона зоомагазинов: как в вольерах страдают животные, предназначенные для продажи
Темная сторона зоомагазинов: как в вольерах страдают животные, предназначенные для продажи
Высокая смертность и почти рекордное число выздоровевших: свежая сводка COVID-19 в Украине на 12 мая
Высокая смертность и почти рекордное число выздоровевших: свежая сводка COVID-19 в Украине на 12 мая
Напряженность крайне высокая: в Госдепе США обеспокоены ситуацией у границ Украины с Россией
Напряженность крайне высокая: в Госдепе США обеспокоены ситуацией у границ Украины с Россией

Был в семь раз пьянее нормы: вскрылись причины ДТП с бетономешалкой и пострадавшим в Киеве

Был в семь раз пьянее нормы: вскрылись причины ДТП с бетономешалкой и пострадавшим в Киеве
Обновлено 10:12 Сегодня Телеграф Марьям Эль Хассан Али, "Сегодня"

Водитель бетономешалки, перекинувшейся на бок на проспекте Леся Курбаса в Киеве в среду, 12 мая, утром оказался сильно пьян.

Об этом пишет Telegram-канал "Вартові Еспресо".

"Водитель прошел освидетельствование на приборе Драгер. Результат - 1.44 (промилле – ред.), что в 7 раз превышает допустимую норму. Можем предположить, что именно такое состояние водителя и стал причиной аварии", - говорится в заметке.

Согласно данным из открытых источников, при уровне алкоголя в крови 1.0-1.9 промилле у человека нарушаются рефлексы; время реакции; основные моторные навыки; способность к контролю движения (появляется шатающаяся походка); нечленораздельная речь; эрекция (у мужчин, временно), а также существует вероятность временного алкогольного отравления.

Водителя, с незначительными повреждениями забрали в больницу.

В свою очередь Telegram-канал "Сегодня" уточняет, что водитель бетономешалки "отделался легкими ушибами и синяками".

Также канал публикует ряд фотографий с места ЧП:

Киев_бетономешалка_2

Киев_бетономешалка_3(Фото: Марьям Эль Хассан Али, "Сегодня")

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госслужбы Украины по ЧС, которые смывают бетон с проезжей части.

Вместе с тем, Telegram-канал "dtp.kiev.ua" отмечает, что возникли сложности с тем, чтобы полностью ликвидировать последствия ДТП и полноценно возобновить движение на дороге ввиду того, что бетономешалка с грузом имеет вес порядка 40 тонн: "Сейчас проблема -  поставить миксер обратно на колёса, вес очень большой".

Как сообщалось, в конце апреля в Одессе очень пьяный водитель грузовика устроил курьезную аварию с переворотом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 432

Все по теме:

Киев, ДТП, Бетономешалка, Проспект Леся Курбаса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдал ВСУ с потрохами: глава СБУ озвучил детали второго преступления, в котором подозревается Медведчук
02 В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук
03 "Железный купол" дал слабину: очевидцы показали мощный обстрел израильского города 135-ю ракетами подряд (фото, видео)
04 Стало известно, какое наказание будет грозить казанскому стрелку Галявиеву
05 "Бог" с монстром внутри: что известно о "казанском стрелке" на данный момент (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обстановка в Секторе Газа накалилась до предела: убиты лидеры ХАМАЗ и объявлен режим ЧП
Обстановка в Секторе Газа накалилась до предела: убиты лидеры ХАМАЗ и объявлен режим ЧП
В Харькове накрыли одну из наибольших сетей наркоторговли в Украине (фото)
В Харькове накрыли одну из наибольших сетей наркоторговли в Украине (фото)
Как найти &quot;своего&quot; психолога, пережить карантин и сохранить отношения: семейный психотерапевт Светлана Арефния – о главных вызовах наших дней
Как найти "своего" психолога, пережить карантин и сохранить отношения: семейный психотерапевт Светлана Арефния – о главных вызовах наших дней
Какой праздник 12 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 12 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь