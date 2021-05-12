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"Прилегла на бок": из-за бетономешалки парализовало движение авто на Борщаговке в Киеве

"Прилегла на бок": из-за бетономешалки парализовало движение авто на Борщаговке в Киеве
08:23 Сегодня Телеграф Фото: telegram - dtpkievua

В Киеве на улице Семьи Сосниных в сторону центра произошло ДТП: бетономешалка перекинулась на бок. В результате движение затруднилось.

Об этом 12 мая сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

Отметим, что на месте инцидента работают полицейские и спасатели.В Днепре на Новом мосту столкнулись два автобуса и легковушка

На Новом мосту в Днепре в понедельник столкнулись два пассажирских автобуса и легковушка - 6 человек пострадали 

Движение транспорта парализовано на проспекте Любомира Гузара и проспекте Леся Курбаса.

Видео с места событий:

Отметим, что данная улица и без такого рода происшествий весьма загруженная в час пик, а сейчас вообще движение остановилось.

карта

Напомним, что ранее в Киеве работник СТО, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на элитном автомобиле клиента и угодил в аварию. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП.
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