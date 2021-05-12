"Прилегла на бок": из-за бетономешалки парализовало движение авто на Борщаговке в Киеве

В Киеве на улице Семьи Сосниных в сторону центра произошло ДТП: бетономешалка перекинулась на бок. В результате движение затруднилось.

Об этом 12 мая сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

Отметим, что на месте инцидента работают полицейские и спасатели.В Днепре на Новом мосту столкнулись два автобуса и легковушка

Движение транспорта парализовано на проспекте Любомира Гузара и проспекте Леся Курбаса.

Видео с места событий:

Отметим, что данная улица и без такого рода происшествий весьма загруженная в час пик, а сейчас вообще движение остановилось.

Напомним, что ранее в Киеве работник СТО, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на элитном автомобиле клиента и угодил в аварию.