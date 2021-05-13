Екшн в Полтаві: чоловік скоїв напад на аптеку і кидався на перехожих зі склом (відео)

Сьогодні близько 7:00 ранку в Полтаві 29-річний чоловік кидався на перехожих з уламком скла.

Про неадекватну поведінку 29-річного місцевого жителя повідомили в облуправлінні Нацполіції, а відео виклали в Мережу очевидці.

Повідомляється, що агресор спочатку напав на аптеку по вул. Миру, 7, пошкодивши вхідні двері, розбивши скло, з яким, власне, і почав нападати на перехожих. Причому, чоловік кричав, що когось рятує.

На місце прибули поліцейські і медики. Останні забрали бешкетника до лікарні, так як той сильно поранив руки склом. Крім того, за інформацією поліцейських, там провели експертизу на наявність в крові хулігана наркотичних речовин або алкоголю.

Відзначимо, що до кримінальної відповідальності жителя Полтавського району притягають не вперше. Раніше він був судимий за водіння в нетверезому стані.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика! (18+)

Нагадаємо, в одному з супермаркетів "АТБ" в Хортицькому районі Запоріжжя сталася бійка між кількома молодими відвідувачами.