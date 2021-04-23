Хорошо, что были без топоров: покупатели без масок устроили драку с охраной "АТБ" в Запорожье (видео)

В одном из супермаркетов "АТБ" в Хортицком районе Запорожья в четверг, 22 апреля, произошла драка между несколькими молодыми посетителями, которые отказались надевать маски, и охранником магазина.

Об этом в пятницу утром пишет местное интернет-издание "ZаБор".

"22 апреля в "АТБ" по улице Энтузиастов, 2 произошла драка между охранниками и молодыми людьми. Так, трое человек отказались надевать маски и платить за товар. Закончилось все тем, что молодые люди просто ушли из магазина", – говорится в заметке.

Издание также опубликовало видео окончания потасовки, снятое одним из очевидцев происшествия.

Это уже не первое происшествие, произошедшее в супермаркетах этой сети за последнее время.

Так, 22 апреля днем в Мариуполе в магазин "АТБ" ворвался мужчина с топором и начал крушить все на своем пути.