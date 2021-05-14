Невідомі в масках розстріляли авто з людьми в Одесі і зникли, очевидці кажуть про загиблого (відео)

Сьогодні, 14 травня, в Одесі біля заводу "Більшовик" чотири чоловіки в балаклавах розстріляли авто. За попередньою інформацією, одна людина загинула.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, в Одесі оголосили план "Перехоплення". Розшукують Daewoo Lanos темно-синього кольору з номером ВН3549ВА. Повідомляється, що люди в легковику озброєні і прямують у бік об'їзної з боку Балтської дороги.

Відзначимо, що різні ЗМІ з посиланням на правоохоронців повідомляють про різну кількість жертв. Деякі кажуть, що загинула одна людина, інші кажуть, що жертв більше. На місці працюють поліцейські, територія оточена.

У Нацполіції обіцяють озвучити подробиці пізніше.

Нагадаємо, Російські бойовики в районі Волновахи (Донецька обл.) в п'ятницю, 14 травня, обстріляли з протитанкової керованої ракети вантажівку Збройних сил України.