На залізничних вузлах Одещини в один день сталося відразу дві смертельних НП (фото і відео)

Сьогодні, 14 травня, в Одеській області відбулося відразу дві смертельних НП.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, на вокзалі Ізмаїла виявили "дев'ятку" з бездиханним тілом всередині. За попередніми даними, водій висадив пасажирів і застрелився.

Тим часом в Роздільній на технічному переході через колії поїзд збив людину. Зараз на місці працюють поліцейські, особу загиблого вже встановили - ним виявився 42-річний місцевий житель. Машиніст подав сигнал і намагався загальмувати, проте чоловік продовжив перебігати через колії. Уникнути зіткнення не вдалося.

Нагадаємо, 14 травня в Одесі біля заводу "Більшовик" чотири чоловіки в балаклавах розстріляли авто. В області оголосили план "Перехоплення". Розшукують Daewoo Lanos темно-синього кольору з номером ВН3549ВА.