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Пятница, 14.05.2021
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Неизвестные в масках расстреляли авто с людьми в Одессе и скрылись, очевидцы говорят о погибшем (видео)

Неизвестные в масках расстреляли авто с людьми в Одессе и скрылись, очевидцы говорят о погибшем (видео)
15:31 Сегодня Телеграф

Сегодня, 14 мая, в Одессе возле завода "Большевик" четыре мужчины в балаклавах расстреляли авто. По предварительной информации, один человек погиб.

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, в Одессе объявили план "Перехват". Разыскивают Daewoo Lanos темно-синего цвета с номером ВН3549ВА. Сообщается, что люди в легковушке вооружены и направляются в сторону объездной со стороны Балтской дороги.

Отметим, что разные СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщают о разном количестве жертв. Некоторые говорят, что погиб один человек, другие говорят, что жертв больше. На месте работают полицейские, территория оцеплена.

В Нацполиции обещают озвучить подробности позже.

Напомним, Российские боевики в районе Волновахи (Донецкая обл.) в пятницу, 14 мая, обстреляли из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) грузовик Вооруженных сил Украины.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 434

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Одесса, Стрельба, Банда, План "Перехват".
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