"Після цього її ніхто не бачив": фанатка "русского мира" викликала фурор в маршрутці на Харківщині (відео)

В Ізюмі на Харківщині в маршрутці була помічена жінка з "георгіївськими стрічками".

Відповідними кадрами поділилися в телеграм-каналі "Izyum live news".

"Маршрутка двоєчка. Тіло приїхало з Донецька до родичів в Ізюм. Спереду вся в цих стрічках теж", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що небайдужі громадяни нагадали їй, що вона знаходиться не в Росії, але та категорично відмовилася знімати з себе заборонену символіку.

"Після її ніхто не бачив", - сказано в повідомленні.

У коментарях до запису користувачі мережі вирішили включити фантазію і припустити, що ж з нею сталося.

Як повідомлялося раніше, в т.зв. "ДНР" бойовики почали опечатувати будинки місцевих жителів, які давно не платять комуналку.