В Донецке уже опечатывают квартиры переселенцев (фото)

Группировка "ДНР" на подконтрольной ей территории Донецкой области начала реализовывать угрозы национализировать недвижимость уехавших граждан Украины и опечатывает их квартиры, которе называет "бесхозными".

Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает СМИ боевиков "Донбасс Сегодня".

Жилье, хозяева которого длительное время не платят за услуги ЖКХ, арестовывают представители так называемой "исполнительной службы": они наклеивают на двери таких квартир бумажку с "печатями" и надписью "Опечатано исполнительной службой", а также номером телефона местного мобильного оператора.

Как сообщает интернет-издание "Новости Донбасса", они позвонили по указанному номеру телефона.

"Взявшая трубку женщина отказалась представиться, но в ходе разговора не стала отрицать, что занимается вопросами опечатанных квартир", - говорится в заметке.