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Главарь "ДНР" Пушилин дал старт захвату жилья переселенцев

Главарь "ДНР" Пушилин дал старт захвату жилья переселенцев
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф

Главарь удерживающей контроль над частью Донецкой области террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин издал "указ", которым разрешил отбирать в "муниципальную собственность" недвижимость украинцев.

Соответствующий "указ" опубликовал в своем Telegram-канале российский пропагандист, называющий себя военным корреспондентом, Юрий Котенок.

ДНР_недвижимость_изъятие

Публикацию этого "указа" он прокомментировал так: "…будут разбираться с брошенным украми жильем, за которое годами никто не платил и не платит".

Котенок также хочет, чтобы в отобранное таким образом жилье досталось тем, "кто воевал и заслужил свой угол кровью и потом в прямом смысле слова".

Как сообщалось, на Донбассе оккупанты продолжают имитировать бурную деятельность по строительству независимого государства  "ДНР". В Макеевке оккупационная администрация предложила предпринимателям перекрасить фасады и вывески торговых объектов в цвета символики террористов "ДНР".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Недвижимость, Донбасс, Конфискация, Денис Пушилин, ДНР.
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