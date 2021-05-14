"Подаруночок" дружині: стало відомо, чому чоловік застрелився на вокзалі в Ізмаїлі (фото 18+)

В інтернеті спливли подробиці резонансного суїциду в Ізмаїлі Одеської області, де чоловік, висадивши пасажирів на вокзалі, застрелився з мисливської рушниці прямо в своєму авто.

Як повідомляє Телеграм-спільнота "Новости Одесса", чоловік своїм вчинком нібито зробив "подарунок" дружині.

ЗМІ пише, що загиблий працював в Ізмаїльському порту трактористом і нібито страждав від розладу в сім'ї. Мовляв, буквально вчора на черговий сімейний конфлікт за його участю виїжджав наряд поліції.

"Сьогодні він приїхав на вокзал, де працює оператором його дружина, і передав їй через віконце букет квітів, додавши, що в машині у нього є ще подарунок для неї. Поки жінка виходила до автомобіля, він сів в салон і вистрілив собі в голову. У загиблого була передсмертна записка", - пише одеський Телеграм-канал.

За попередньою інформацією, у загиблого залишилася 3-річна дочка, піклуватися про яку він нібито попросив свого брата.

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, в Одеській області відбулося відразу дві смертельних НП.