Солдати працюють вантажниками: в навчальному центрі ВМС України стався скандал після каліцтва матроса

У Миколаєві в 198-му Навчальному центрі ВМС України стався скандал.

Як повідомляє видання InfoResist, солдати тут нібито "регулярно працюють вантажниками", і під час завантаження будматеріалів солдат строкової служби Іван Іванків отримав травму руки. ЗМІ пише, що це сталося 21 квітня, але після цього справою зайнялася прокуратура.

Повідомляється, що в госпіталі у матроса діагностували осколковий перелом фаланги пальця на руці. Командування ВМС відрапортувало, що НП сталася під час господарських робіт у складі чергового підрозділу. Однак, продовжує InfoResist, даний підрозділ існує для посилення охорони або термінового виклику при НП.

У командуванні ВМС кажуть, що солдати працювали над очищенням військової частини від будівельного сміття. І в дії співробітників військової частини побачили ознаки кримінального правопорушення ( "недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці"), за яке загрожує до 8 років в'язниці.

Втім, пише InfoResist, Миколаївська військова прокуратура за матеріалами ВСП не стала порушувати кримінальну справу. Як йдеться у відповіді, в "повідомленні Миколаївського зонального відділу військової служби правопорядку не міститься конкретних фактичних даних про скоєне кримінальне правопорушення".

Раніше ми писали, що один з військовослужбовців контрактної служби, який прибув місяць тому на навчання в 169 Навчальний центр "Десна" (Чернігівська обл.), вчинив 2 квітня самогубство, вистріливши в голову з автомата АК-74.