У Чернівцях жінка викинула маленького сина в валізі на пустир: суд обрав покарання

На Буковині молоду матір засудили до в'язниці за те, що з її вини загинула 3-річна дитина.

Як повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі, 23-річна дівчина неодноразово залишала свого сина без нагляду або на малознайомих людей.

Майже два роки тому, в червні 2019-го, дитина захворіла, а мати, як встановило слідство, не лікувала її і не викликала доктора. В результаті, через злісне невиконання нею батьківських обов'язків малюк помер.

Мати ж, вирішивши позбутися тіла, поклала мертвого сина в чемодан і віднесла в посадку до недобудованого супермаркету на околиці Чернівців. Через кілька днів моторошну знахідку побачили перехожі.

В результаті, Шевченківський райсуд засудив горе-матір до 3,5 років в'язниці.

Нагадаємо, у Львові з вікна багатоповерхівки випала 2-річна дівчинка, поки її мати спала після п'янки.