Пока мать была в пьяном угаре: во Львове 2-летняя девочка выпала из окна и разбилась (фото)

В понедельник, 10 мая, во Львове из окна многоэтажки на улице Шевченко, расположенном на 8 этаже, выпала 2-летняя девочка. Ребенок погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Сообщение в полицию о ЧП поступило около 8:30 утра. На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

Как изначально сообщил глава львовской "Варта 1" Игорь Зинкевич, к смерти девочки может быть причастна ее мать, которая могла выбросить дочь из окна.

"У женщины есть проблемы с алкоголем и после того, как ребенок выпал из окна, она действительно вышла и шла в неизвестном направлении", - добавил он.

Позже Зинкевич уточнил, что в полиции по факту обследования места инцидента подтверждения о причастности матери к смерти девочки не нашлось.

Как сообщал "Телеграф", женщина, выбросившая трехлетнего ребенка на улице Ватутина в Киеве, во время задержания вела себя не адекватно и призналась в любви мужчине, которого видела впервые.