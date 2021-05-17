А де рів з крокодилами? Мережа обговорює фото кордону України з Росією в Луганській області

У Луганській області, в селищі Мілове, з'явилася "стіна" з РФ, яка вже сім років воює з Україною на Донбасі.

Фото досить кволої на вигляд огорожі на кордоні виклав на своїй сторінці в "Фейсбук" волонтер Роман Пелех і підписав його: "Як зараз виглядає межа в Міловому між Україною та московським царством".

Користувачі відразу рознесли "стіну" в пух і прах, зазначивши, що виглядає слабенько.

"А де рів з крокодилами?" - з іронією пишуть українці, цікавлячись, чи знаходиться цей паркан хоча б під електронапругою.

Нагадаємо, незважаючи на так зване "відведення військ" більшість ВС РФ залишилися уздовж кордонів з Україною, тому загроза вторгнення не минула і захисникам варто залишатися пильними. Таку думку в інтерв'ю озвучив глава МЗС України Дмитро Кулеба.