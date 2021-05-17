"Будеш писати кров'ю": у Львівській області вчитель погрожувала дитині ножем і змусила з'їсти паперовий літак (відео)

У Львівській області стався скандал в одній зі шкіл, де вчитель інформатики нібито погрожувала учневі 7-го класу ножем.

Про це повідомляє "ТСН".

У сюжеті йдеться про те, що у 12-річного Владислава не було ручки, і педагог нібито порадила хлопчикові писати власною кров'ю.

"Кинули літачок, я підняв його і поклав на парту, вчителька подумала, що це я його кинув, і змусила мене його з'їсти, - розповідає про те, що трапилося на уроці, сам Влад. - Потім ще побачила, що у мене немає ручки, принесла ніж і сказала, що будеш писати кров'ю, палець поріже".

Його слова підтвердили понад 20 однокласників, після чого в школі розгорівся скандал. Розслідування проводить не тільки дирекція, а й поліція, так як батьки Влада написали заяву.

Сама ж вчителька виправдалася, що її слова - жарт, однак його не зрозуміли.

Нагадаємо, в Кременчуці шестикласник на перерві купив пачку чіпсів, чим викликав істерику вчительки.