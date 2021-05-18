Викладача, який назвав українську мовою "фашистів і окупантів", змусили пошкодувати про свої слова

Викладач в Чорноморському коледжі ОНМУ Олександр Макаренко позбувся своєї посади через "мовний скандал" біля його персони. У ЗМІ потрапили скріншоти його коментарів, де він назвав українську мову "псячою мовою". У той же час Макаренко виправдовується тим, що слова нібито вирвали з контексту.

Про це 17 травня повідомило IT-3.

За словами викладача, "псячою мовою" він називав суржик - суміш української та російської мов.

При цьому він упевнений, що даний скандал роздули провокатори, після того як він засудив діяльність Телеграм-каналу "XYDESSA" через фотографії трупа чоловіка.

Нагадаємо, що на Одещині в Чорноморську викладач спецколледжа ОНМУ Олександр Макаренко назвав український "псячою мовою" і мовою "окупантів і фашистів". Своїми висловлюваннями чоловік поділився в Facebook під час обговорення нових правил державної мови.