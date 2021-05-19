В Одесі невідомі розстріляли двох чоловік, копи оголосили план "Перехоплення" (відео)

Сьогодні, 19 травня, в Одесі біля СТО по вул. М'ясоїдовська двоє невідомих відкрили стрілянину.

Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє портал УСІ і місцеві Телеграм-канали.

Відомо, що постраждали двоє людей: чоловіків забрала швидка з пораненнями тулуба. Але, за словами джерела, постраждалі перебувають у стабільному стані.

Тим часом в Одесі оголосили план "Перехоплення". Копи шукають чорний автомобіль KIA SOUL 2016 року випуску, на якому, імовірно, пересуваються грабіжники.

У поліції подробиці обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, під Одесою, в Ізмаїлі, 46-річний герой-коханець викрав 23-річну дівчину з дитиною і більше тижня ховав, перевозячи з місця на місце.