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Под Одессой похитили женщину с ребенком: преступник сбежал (фото)

Под Одессой похитили женщину с ребенком: преступник сбежал (фото)
Обновлено 14:54 Сегодня Телеграф

Под Одессой, в Измаиле, 46-летний герой-любовник выкрал 23-летнюю девушку с ребенком и более недели прятал, перевозя с места на место. Таким образом мужчина пытался заставить пленницу жить вместе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской области.

После недели слежки и мытарств за преступником, полицейские задержали его самого и его пленников.

Впрочем, как только злоумышленнику объявили подозрение и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, он начал скрываться, - говорится в сообщении полиции.

На данный момент похитителя ищут.

Как сообщал "Телеграф", на Закарпатье четверо иностранцев похитили на улице женщину и изнасиловали.

Также в Харькове у торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных похитили мужчину и увезли на Mercedes в неизвестном направлении.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 102

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Дети, Женщины, Одесская область, Фото, Похищения.
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