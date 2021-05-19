"Кладовище" пластика в екозоні: на Хмельниччині виявили тисячі каністр з-під невідомої речовини (фото)

У Хмельницькій області біля села Держанівка виявили величезне звалище пластикових каністр з-під невідомої речовини. Тисячі тар невідомі "поховали" в екозоні - на галявині хвойного лісу.

Фотодоказ оприлюднив в соцмережах екс-глава Державної екологічної інспекції та народний депутат Єгор Фірсов.

За його припущенням, звалище влаштували місцеві фермери. Зараз на місці працюють екологи та поліцейські, які встановлять з-під чого тара і хто винен в стихійному звалищі.

Нагадаємо, в одному з сіл Житомирської області підприємець звозить на своє подвір'я десятки бочок з відходами фарби і бітуму, які вивалює на город і спалює.