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У День вишиванки у Львові відзначилися дивною акцією (фото)

У День вишиванки у Львові відзначилися дивною акцією (фото)
Оновлено 10:53 Сьогодні Телеграф Фото: facebook

Сьогодні, 20 травня, у Львові скульптури античних богів одягли у вишиванки. Ця традиція в місті зберігається вже більше десяти років. Так прикрашають місто до Дня вишиванки.

Скульптурі Нептуна, яка стоїть на площі Ринок, підібрали оригінальне вбрання: білу сорочку і джинсові шорти. Також не забули і про карантинні заходи і одягли античному богу маску.

Львів'яни в соцмережах публікують фото "ошатних" скульптур античних богів.

Фото Нептуна в Фейсбуці постит користувач Ігор Зінкевич

"День вишиванки у Львові", - підписав він публікацію.

Фонтан "Нептун" - пам'ятка Львова, що приносить естетичне задоволення місцевим жителям і гостям міста.

"Нептун" - один із чотирьох фонтанів, що розташовані по одному на кожному розі площі Ринок у Львові. Фігура Нептуна розташована на південно-західному куті площі. Фонтан має восьмигранну чашу, яка стоїть на бруківці — в центрі зірки, викладеної червоним і чорним каменем. У центрі чаші — статуя персонажа античної міфології: бог морів Нептун, біля ніг якого розмістився дельфін. На Ринку є ще один Нептун, або, як його частіше називають, Посейдон. На фасаді кам'яниці, що на площі Ринок, 8 є рельєф, де Посейдон мчить на морських конях.

Нагадаємо, в третій четвер травня українці відзначають Всесвітній день вишиванки. Українська вишиванка зберігає історію і традиції нашого народу. Вишиті сорочки здавна допомагали українцям зберегти свою ідентичність.

Це свято не є офіційним. У День вишиванки люди по всьому світу надягають українські національні костюми, приходять в них на роботу.

Пропонуємо вам привітати своїх близьких з цим святом. "Телеграф" зібрав добірку картинок і листівок російською та українською мовами.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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Вишиванка, Львів, День Вишиванки.
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