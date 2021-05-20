Екстрена посадка: у літака МАУ, що летів до Стамбулу, відмовив двигун (фото)

Сьогодні, 20 травня, о 15:45 в Одесі здійснив аварійну посадку Boeing 737 авіакомпанії МАУ Київ-Стамбул.

Як повідомляють регіональні ЗМІ, за попередньою інформацією, у повітряного судна відмовив двигун.

За інформацією одеського порталу "Думська", пілоти помітили неполадку в небі над Чорним морем. Мовляв, відбулося різке падіння тиску масла, після чого прийняли рішення здійснити аварійну посадку в Одесі. В аеропорту Південної Пальміри оголошена тривога.

Раніше ми повідомляли, що російський винищувач Су-30 перехопив над Чорним морем два винищувачі Dassault Mirage 2000 і літак-заправник ВПС Франції.