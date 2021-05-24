Облив прилавок бензином і вимагав зброю: під Одесою стався погром в універмазі (фото)

У понеділок, 24 травня, в Чорноморську Одеської області стався погром в універмазі "Центральний" на проспекті Миру.

Про це повідомляє місцевий портал IT-3.

Відомо, що чоловік розглядав годинник, які, в результаті, вирішив вкрасти зі словами: "Випишіть мені чек". Продавець зажадала повернути товар, на що грабіжник зреагував несподівано: облив прилавок горючою рідиною і намагався його підпалити.

Коли влаштувати пожежу не вдалося, чоловік попрямував углиб універмагу - в відділ зброї, де попросив показати два травматичні пістолети. Продавці ж не розгубилися і замість того, щоб обслужити клієнта, натиснули на "тривожну кнопку".

Зараз горе-покупець знаходиться в поліції, пояснюючи мотиви своїх дій.

Нагадаємо, в Києві п'яна автоледи в'їхала в кілька припаркованих автомобілів і влаштувала погром.