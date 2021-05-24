Кілька сотень за виїзд з країни: на Дніпропетровщині розсекретили аферу медиків і туроператорів

У Дніпропетровській області СБУ України розсекретила схему видачі медичних довідок про фейкову відсутність антигену SARS-CoV-2.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Відомо, що шахрайством займалися медпрацівники однієї з обласних установ спільно з туроператорами. Таким чином вони намагалися заробити на туристах, даючи їм зелене світло на подорожі незалежно від того, хворі вони на COVID-19 чи ні.

В СБУ кажуть, що липові довідки видавалися без проведення обстеження пацієнта і відповідних аналізів. А ціна одного такого "документа" була до 1000 грн в залежності від термінів виготовлення довідки.

Затримали ділків на гарячому - під час передачі туроператору 8 фейкових результатів на ковід.

За фактом службового підроблення та хабарництва порушено кримінальні виробництва. Ведеться розслідування: співробітники СБУ виявляють усіх причетних до шахрайської схеми.

Нагадаємо, в Кіровоградській області працівники СБУ припинили діяльність угруповання злочинців, що займається виготовленням і реалізацією нафтопродуктів сумнівної якості без дозволу.