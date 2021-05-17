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Украинцы зарабатывали миллионы на подпольном НПЗ - к нелегалом пожаловала СБУ (фото)

Украинцы зарабатывали миллионы на подпольном НПЗ - к нелегалом пожаловала СБУ (фото)
Обновлено 14:44 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

В Кировоградской области работники СБУ пресекли деятельность группировки преступников, занимающейся изготовлением и реализацией нефтепродуктов сомнительного качества без разрешения.

Об этом 17 мая сообщили в СБУ.

Месячный оборот преступной группировки составил более 1 млн гривен.

Организатором нелегального бизнеса считают жителя Голованевского района и его двух сообщников. Для производства топлива граждане незаконно использовали легальный нефтеперерабатывающий завод. После чего бензин и ДТ продавали через ряд подконтрольные предприятия. Преступники продавали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов.

При обыске территории завода нашли около 100 тыс.л. нефти, 120 тыс. литров ДТ, а также 24,5 тыс. литров бензина. Продукции изъяли на 5,7 млн.

В то же время организатору и двоим участникам преступной группировки озвучили подозрения.

Фото с места событий:

сбу

нефть сбу

сбу нефть

Напомним, что 23 апреля во Львовской области СБУ задержала хакера, который, установив вредоносные программы, собирался похитить персональные данные сотрудников украинских спецслужб и работал на ФСБ. "Вознаграждение" он получал через запрещенный в Украине сервис "Яндекс деньги".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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СБУ, Кировоград, НПЗ.
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