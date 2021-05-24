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Понеділок, 24.05.2021
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Відволіклася на секунду: в Києві з вікна випав 4-річний хлопчик (фото)

Відволіклася на секунду: в Києві з вікна випав 4-річний хлопчик (фото)
Оновлено 17:10 Сьогодні Телеграф

У понеділок, 24 травня, в Києві на вул. Полковій, 57-в стався нещасний випадок: з вікна випав 4-річний хлопчик.

Про це повідомляє Телеграм-спільнота "Київ Оперативний".

Імовірно, малюк сперся на москітну сітку, яка не витримала його вагу і впала вниз разом з дитиною.

На щастя, це був перший поверх, і хлопчик вижив. Втім, медики діагностували у нього множинні травми: перелом ключиці, вивих ноги, закриту черепно-мозкову травму і струс.

Відомо, що мама хлопчика в момент трагедії була вдома. Вона каже, що відволіклася всього на секунду.

Нагадаємо, в Івано-Франківську на вулиці Галицькій сталася надзвичайна подія: 13-річна дівчина впала з 4-го поверху і вижила, отримавши травми.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 53

Все по темі:

Київ, Діти, Нещасний випадок, Падіння, Вікно.
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