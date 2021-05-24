Самосуд над школяркою: в Білій Церкві зняли побиття 13-річної дівчинки (відео 18+)

У Мережі з'явилося відео конфлікту між дівчатками-підлітками з Білої Церкви, який закінчився побоями і самосудом над 13-річною школяркою.

Запис виклала в Фейсбук група "Підслухано в БЦ".

Повідомляється, що дві школярки зустріли третю і вирушили з'ясовувати стосунки до залізниці. На відео видно, як одна, а потім і друга дівчинки дають сильні ляпаси третій. У Мережі пишуть, що у цієї дівчинки тепер травма щелепи.

У поліції ж повідомили, що відносини підлітки з'ясовували 23 травня, а призвідником була саме та школярка, яку, власне, і б'ють на відео. Мовляв, вона спровокувала конфлікт, а після ляпасів - напала на школярку, яка знімає їх конфлікт на камеру мобільного.

"Зараз ініціатор бійки - 13-річна дівчинка - в поліції, дає пояснення. Співробітники поліції з'ясовують всі подробиці інциденту, який стався в Білій Церкві", - пише "Сегодня" з посиланням на поліцію Київської області.

Увага, відео виключно для осіб, яким виповнилося 18!

Нагадаємо, в Маріуполі двоє дівчаток жорстоко побили подругу: постраждалу забрала швидка.