"Штормова хвиля накотила": по центру Одеси тече величезна "річка" (відео)

У понеділок, 24 травня, в історичній частині Одеси біля ринку "Привоз" з'явилася "річка".

Відео потопу виклали в Телеграм-групі "Одеса INFO".

Користувачі пишуть, що НП сталася через порив труби. Інші звинувачують комунальників, які роблять поруч дорогу і нібито перестаралися. Треті ж жартують: мовляв, штормова хвиля накотила.

Відзначимо, що дану ділянку затоплює не вперше. Подібний потоп відбувався тут в листопаді минулого року - тоді тут теж прорвало трубу.

Нагадаємо, раніше біля станції метро "Деміївська" в Києві утворився гейзер. В результаті пориву тепломагістралі гаряча вода текла рікою по вулиці і затопила підземний перехід. Крім того, у десятка автомобілів, припаркованих поруч, вилетіло або тріснуло скло.