У херсонському ЦУМі чоловік кинув цеглину в іншого, а той відкрив вогонь з пістолета: подробиці

У вівторок, 25 травня, в Центральному універмазі Херсона стався конфлікт, який переріс у бійку зі стріляниною.

Про це розповіли в прес-службі облуправління Національної поліції.

Відомо, що до копів звернувся 39-річний чоловік, в якого стріляв невідомий в торговому центрі і поранив опонента в вухо.

Виявилося, що конфлікт зав'язався біля ЦУМу. Чоловік їхав на своєму авто в той час, як йому на зустріч їхала жінка-водій. У підсумку, вони не змогли поділити дорогу, і автоледі зателефонувала чоловікові. Той незабаром був на місці і продовжив з'ясовувати стосунки замість дружини.

Далі події розгорталися дуже бурхливо: заявник підібрав на землі частини цегли і погнався за кривдником, який увійшов в ЦУМ. Чоловік ударив опонента каменем, а той дістав травматичний пістолет, вистрілив у повітря і вдарив рукояткою по вуху 39-річного херсонця. Останній у відповідь знову вдарив стрілка цеглою.

В результаті, жінка з чоловіком поїхали, а херсонець з травмою вуха звернувся в поліцію. Там відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" і встановлюють всі деталі події.

Нагадаємо, в Чорноморську Одеської області стався погром в універмазі "Центральний" на проспекті Миру.