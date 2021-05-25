Центр Києва паралізований: на Саксаганського стався вибух (фото і відео)

У Києві перекрили вулицю Саксаганського, в результаті чого рух в центрі міста утруднено.

Про це повідомляють столичні пабліки в "Телеграмі".

За інформацією сайту "Сегодня", поліція перекрила Саксаганського через повідомлення про підозрілий предмет, який перевіряли вибухотехніки. Через якийсь час стався вибух, імовірно - контрольований. На даний момент поліція не коментує те, що трапилося.

Тим часом центр Києва стоїть у пробках, а водіїв попереджають про те, що варто спланувати свій маршрут заздалегідь, щоб не втрачати час в дорозі.

Оновлена інформація: станом на 17:00 рух в Києві відновили. У поліції розповіли, що підозрілий предмет накрили контейнером і підірвали, в результаті ніхто не постраждав. Правову кваліфікацію події поки не дали.

Нагадаємо, в Києві в багатоповерхівці на вулиці Вернадського, 71А стався вибух.