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П'ятниця, 28.05.2021
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Загинуть за імперські амбіції Путіна: в мережі показали сумне відео з Алчевська

Загинуть за імперські амбіції Путіна: в мережі показали сумне відео з Алчевська
05:40 Сьогодні Телеграф

У мережі з'явилося відео, зняте випускниками Алчевського козачого кадетського корпусу, на якому молоді хлопці одяглися в військову форму окупантів.

Відео на своєму каналі в Телеграм виклав військовий блогер і аналітик Анатолій Штефан "Штірліц".

"Можна по-різному коментувати це відео, але факт залишається фактом. Ще 7 років тому це були 10-11 річні українські діти, які завдяки своїм безглуздим батькам і агресивній "патріотичній" пропаганді окупантів вже стали ворогами, - пише військовий експерт, - Вони вже стоять в строю російсько-окупаційних військ. І гинути будуть за фейкову мрію і імперські амбіції російського агресора, не за "свою землю", як їм вклали в вуха пропагандисти Кремля".

Нагадаємо, 27 травня в зоні ООС поблизу Новотошківського ворожі снайпери обстріляли українських військових. В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення несумісне з життям.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 16

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Донбас, Військові, Війна, Кадети.
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