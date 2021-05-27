На Донбассе от пули снайпера российских оккупантов погиб военный ВСУ

Сегодня, 27 мая, в зоне ООС вблизи Новотошковского вражеские снайперы обстреляли украинских военных.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Север на своей странице в Facebook.

В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Трагедия произошла недалеко от поселка Новотошковское, которое находится на трассе Р-66 ("Бахмутка").

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка. Об этом также сообщили представителям ОБСЕ.

Следует отметить, что это третий погибший от снайперов врага боец ВСУ в мае 2021 года: 13 мая - от пули снайпера в районе поселка Пески под Донецком погибли военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского 22-летний Сергей Коробцов и 39-летний Павел Колесник.