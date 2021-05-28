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П'ятниця, 28.05.2021
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"Ахметов вже не той": мережу повеселило фото "президента" ФК "Шахтар"

"Ахметов вже не той": мережу повеселило фото "президента" ФК "Шахтар"
03:50 Сьогодні Телеграф

У мережі обговорюють фото так званого президента ФК "Шахтар" Віталія Мітли, який представляється президентом клубу в Донецьку.

Знімок опублікував в своєму "Твіттері" блогер Денис Казанський.

"Не все Ахметов, що гуде", "Ахметов вже не той", "Нова мітла мете по-новому", "Яка республіка, такий і Шахтар" - сміються інтернет-користувачі, не сприймаючи пародії сепаратистів на український клуб з однойменною назвою.

Відзначимо, що Віталій Метла колись працював співробітником фабрики тютюнових виробів "Хамадей" в Донецьку, активний член ОПГ. У минулому "президент Шахтаря" був "командиром підрозділу батальйону "Схід". В даний час - "депутат "Народної ради ДНР".

 

Нагадаємо, президент "Шахтаря" Рінат Ахметов в інтерв'ю Shakhtar TV розповів про амбіції донецької команди.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 114

Все по темі:

Футбол, Ринат Ахметов, Шахтар, Реакція мережі.
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