"Ахметов вже не той": мережу повеселило фото "президента" ФК "Шахтар"

У мережі обговорюють фото так званого президента ФК "Шахтар" Віталія Мітли, який представляється президентом клубу в Донецьку.

Знімок опублікував в своєму "Твіттері" блогер Денис Казанський.

"Не все Ахметов, що гуде", "Ахметов вже не той", "Нова мітла мете по-новому", "Яка республіка, такий і Шахтар" - сміються інтернет-користувачі, не сприймаючи пародії сепаратистів на український клуб з однойменною назвою.

Відзначимо, що Віталій Метла колись працював співробітником фабрики тютюнових виробів "Хамадей" в Донецьку, активний член ОПГ. У минулому "президент Шахтаря" був "командиром підрозділу батальйону "Схід". В даний час - "депутат "Народної ради ДНР".

Ахметов уже не тот... pic.twitter.com/se8iZKpYIa — Денис Казанський (@den_kazansky) May 27, 2021

Нагадаємо, президент "Шахтаря" Рінат Ахметов в інтерв'ю Shakhtar TV розповів про амбіції донецької команди.