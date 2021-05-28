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П'ятниця, 28.05.2021
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На дитячому майданчику під Маріуполем стріляли в дитину: куля влучила в голову

На дитячому майданчику під Маріуполем стріляли в дитину: куля влучила в голову
Оновлено 15:26 Сьогодні Телеграф

У четвер, 27 травня, в селищі Старий Крим під Маріуполем 14-річний хлопець отримав кульове поранення в голову.

Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції.

Відомо, що НП сталася на дитячому майданчику біля 21:00. 18-річний місцевий житель влаштував стрілянину по склянках з пневматичної гвинтівки. Однак він промахнувся: куля влучила в потилицю 14-річному підлітку, чия компанія гуляла неподалік. Хлопця забрала швидка.

В результаті, медики діагностували у потерпілого черепно-мозкову травму, проте його життю нічого не загрожує. Тим часом в поліції встановлюють всі обставини того вечора і вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі двоє дівчаток побили свою 15-річну подругу.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 42

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Мариуполь, Стрілянина, Діти, Дитячий майданчик.
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