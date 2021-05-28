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П'ятниця, 28.05.2021
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"Таким сина ще не бачила": в полтавському ліцеї намагався накласти на себе руки 8-річний хлопчик (фото)

"Таким сина ще не бачила": в полтавському ліцеї намагався накласти на себе руки 8-річний хлопчик (фото)
Оновлено 17:51 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 28 травня, в одній зі шкіл Полтави сталася надзвичайна подія: 8-річний Міша Мироненко хотів звести рахунки з життям після бійки.

Про це пише місцевий портал "Коло".

За словами спікера облуправління поліції Юрія Сулаєва, випадок стався у другому класі місцевого ліцею. Один з учнів хотів вистрибнути з вікна, однак йому завадили поліцейські і мама, які оперативно приїхали на місце.

ЗМІ пише про те, що Міша вчинив так через буллінг в школі - цей факт зараз перевіряє поліція.

Втім, мама дитини, Наталя Мироненко, запевняє що її сина побили в класі, і траплялося це нібито не раз.

"Я таким свого сина ще не бачила, він не реагував на мене, коли я приїхала, вчителі кричали на дітей, ситуація була жахлива. Зараз ми повернулися з лікарні", - говорить Наталя, додаючи, що буллінгу піддавався і інший однокласник Михайла.

У дитини діагностували синці, і за даним фактом почали розслідування.

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі двоє дівчаток побили свою 15-річну подругу.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 49

Все по темі:

Полтава, Буллинг, Діти, Суїцид.
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