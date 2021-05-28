Стрілянина в Одесі: невідомі з пістолетом цілилися в жінку, але підстрелили сторожа цвинтаря (фото)

У четвер, 27 травня, на одеському кладовищі відбулася стрілянина.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіціі України.

Копи вже встановили, що конфлікт зав'язався в Білгород-Дністровському районі випадково: до двох хлопців на кладовищі підійшла жінка, якій вони здалися підозрілими. У відповідь одесити почали ображати жінку, і вона, намагаючись уникнути подальших розбирань, пішла до будинку охоронця.

Один з хлопців дістав пістолет і почав стріляти в бік жінки. Почувши стрілянину, до відвідувачів кладовища побіг 72-річний охоронець, який, власне, став наступною метою бешкетників. Хлопці напали на пенсіонера, в результаті чого у чоловіка прострелена і зламана щелепа, а також травма в області серця.

Одного з агресорів вже затримали, зараз копи шукають другого. Триває розслідування.

Нагадаємо, під Маріуполем 14-річний хлопець отримав кульове поранення в голову.