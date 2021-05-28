На детской площадке под Мариуполем стреляли в ребенка: пуля попала в голову

В четверг, 27 мая, в поселке Старый Крым под Мариуполем 14-летний парень получил пулевое ранение в голову.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Известно, что ЧП произошло на детской площадке около 21:00. 18-летний местный житель устроил стрельбу по стаканам из пневматической винтовки. Однако он промахнулся: пуля попала в затылок 14-летнему подростку, чья компания гуляла неподалеку. Парня увезла скорая.

В результате, медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, однако его жизни ничего не угрожает. Тем временем в полиции устанавливают все обстоятельства того вечера и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе две девочки избили свою 15-летнюю подругу.