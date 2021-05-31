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Понеділок, 31.05.2021
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У Києві знову закривають швидкісний трамвай: як можна буде виїхати з Борщагівки в обхід ремонтних робіт

У Києві знову закривають швидкісний трамвай: як можна буде виїхати з Борщагівки в обхід ремонтних робіт
Оновлено 17:40 Сьогодні Телеграф

У Києві з 2 червня орієнтовно до 15 серпня закривається рух трамваїв маршрутів № 1 і № 3. Швидкісний трамвай припинить роботу в зв'язку з капітальним ремонтом шляхопроводу на перетині вул. Борщагівській і вул. Вадима Гетьмана.

Про це в понеділок, 31 травня, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Згідно з інформацією, на цей період комунальне підприємство "Київпастранс" організовує роботу трамвая №2 і тимчасових автобусних маршрутів.

Так, трамвайний маршрут №2 "Проспект Академіка Корольова – станція "Ромена Роллана" буде слідувати за такою схемою: просп. Академіка Корольова - вул. Симиренка - б-р Кольцова - вул. Володимира Покотило - просп. Леся Курбаса;

Трамвай_маршрут

Тимчасовий автобусний маршрут № 1-Т "Михайлівська Борщагівка - вул. Старовокзальна" буде організований за такою схемою: вул. Симиренка - вул. Сім'ї Сосніних - б-р Кольцова - вул. Литвиненко-Вольгемут - вул. Зодчих (в зворотному напрямку вул. Володимира Покотило) - просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна;

автобус_схема_2

Тимчасовий автобусний маршрут № 3-Т "Кільцева дорога - вул. Старовокзальна": просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна.

автобус_схема_3

У КМДА пишуть, що інтервали руху в будні дні на тимчасових автобусних маршрутах не перевищуватимуть:

  • маршрут № 1-Т - 2-3 хвилини в години пік, 5-6 хвилин в інший час;
  • маршрут № 3-Т - 1-2 хвилини в години пік, 5 хвилин в інший час.

Інтервал на вихідних:

  • маршрут № 1-Т - 4-6 хвилин;
  • маршрут № 3-Т - 4-6 хвилин.

Як повідомлялося, з початку травня в Києві через ремонт перекрили проїзд по Борщагівського шляхопроводу.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 47

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Схема, Київ, Проїзд, Закриття, Маршрути, швидкісний трамвай, Борщагівка.
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