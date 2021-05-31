З 60-ю екіпажами поліції: затримали банду викрадачів, які тримали в страху Західну Україну (фото)

У Західній Україні копи затримали небезпечну банду з Мукачева, яка займалася розбоєм, торгівлею наркотиками та викраденнями людей.

Про масштабну спецоперацію із залученням 60-ти екіпажів поліції повідомила прес-служба міністерства внутрішніх справ України.

"Стале ієрархічне об'єднання, яке систематично і цілеспрямовано займалося злочинною діяльністю" - так охарактеризували угруповання в поліції.

Повідомляється, що всі семеро затриманих - жителі Закарпатської області у віці від 25 до 46 років, спортивної статури і які мають навички бойових мистецтв. Імовірно, саме вони могли викрасти відомого мукачівського репера Влада Русина у вересні 2020 року.

Ватажків мукачівської банди було двоє: одного "взяли" у львівському аеропорту після прильоту з Туреччини, другого - на кордоні з Польщею.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значний арсенал: понад 50 одиниць вогнепальної зброї та 15 травматів, 2 помпові рушниці, 20 пістолетів ТТ, ПМ і "Форт-17", 6 гранат та багато іншого.

За створення злочинної організації, незаконне позбавлення волі, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом затриманим загрожує до 15 років в'язниці.

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