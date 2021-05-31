Під Києвом батько "здавав" дочок знайомим і режисирував з ними дитяче порно

Кіберполіцейські 31 травня розголосили кричущий випадок на Київщині: батько двох неповнолітніх дівчаток продавав в мережі порно з ними, та ще й примушував до інтиму з приятелями.

Про це інформують в прес-службі МВС України.

Повідомляється, що горе-батько був "режисером" порно зі своїми дітьми, яким не було і 16-ти. Заборонені ролики з дочками він продавав в інтернеті.

Більш того, він пропонував знайомим за гроші вступити в сексуальний зв'язок з дочками. Один з них - 53-річний місцевий житель - неодноразово користувався такими інтим-послугами. Тепер в його відношенні відкрили кримінальне провадження: за "вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку", йому загрожує до 5 років в'язниці.

Що ж стосується батька дівчаток, в його відношенні також проходить досудове розслідування, за підсумком якого в'язниці уникнути йому навряд чи вдасться.

Нагадаємо, кіберполіція затримала чоловіка, який здійснював дії сексуального характеру відносно 9-річної дочки співмешканки.