Величезний павук оселився на дитячому майданчику в Дніпрі: чи варто боятись зустрічі з ним

У Мережі з'явилися фотографії величезного павука, який влаштував собі нору прямо на території дитячого майданчика на розі вулиць Заводської і Метробудівської в Дніпрі.

Про це повідомляє в "Фейсбук" співтовариство "Днепруха".

Люди не на жарт сполошилися, адже павук виглядає небезпечним. А хтось із користувачів навіть жартує, що переїде з Дніпра через таке сусідство.

Втім, мешканець дитячого майданчика - південноруський тарантул - небезпеки для людини не представляє. У гіршому випадку він може вкусити, що по відчуттю порівнянно з ужаленням шершня і загрожує, як максимум, місцевим набряком.

Вчені кажуть, що отрута цього павука, що живе в Україні, Росії та Білорусі, не викликає летального результату у великих тварин і людини з огляду на слабку активність і малу концентрацію білкових токсинів, які паралізують нервову систему.

Нагадаємо, під Полтавою змія вкусила 4-річну дівчинку.