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Не тільки гідроцикли: українці почали плавати на байдарках по затоплених вулицях (фото, відео)

Не тільки гідроцикли: українці почали плавати на байдарках по затоплених вулицях (фото, відео)

Не тільки гідроцикли: українці почали плавати на байдарках по затоплених вулицях (фото, відео)
Оновлено 16:07 Сьогодні Телеграф

У вівторок, 1 червня, в Дніпрі вирувала стихія, і деякі вулиці через зливу перетворилися на "маленьку Венецію". У підсумку автомобілям довелося плисти. Втім, креативні жителі Дніпра придумали і інші способи пересування по місту: на байдарках.

Відповідні фото і відео з вулиці Столярова опублікували в соцмережах.

Так, один з місцевих жителів 2 червня вирішив пересуватися по затопленій автодорозі на байдарці. Героя знімали на відео очевидці, а сам він посміхався перехожим.

Втім, поряд з ним їздили машини, так що такий спосіб пересування по Дніпру безпечним навряд чи назвеш.

Варто зазначити, що до байдарок українськими містами після злив розсікали на гідроциклах. Як раніше повідомляв "Телеграф", в кінці травня в Житомирі деякі креативщики сіли на водні скутери, а інші дістали надувні матраци.



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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 75

Все по темі:

Байдарки, Потоп, Днипро, Зливи.
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