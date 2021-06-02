Не тільки гідроцикли: українці почали плавати на байдарках по затоплених вулицях (фото, відео)

У вівторок, 1 червня, в Дніпрі вирувала стихія, і деякі вулиці через зливу перетворилися на "маленьку Венецію". У підсумку автомобілям довелося плисти. Втім, креативні жителі Дніпра придумали і інші способи пересування по місту: на байдарках.

Відповідні фото і відео з вулиці Столярова опублікували в соцмережах.

Так, один з місцевих жителів 2 червня вирішив пересуватися по затопленій автодорозі на байдарці. Героя знімали на відео очевидці, а сам він посміхався перехожим.

Втім, поряд з ним їздили машини, так що такий спосіб пересування по Дніпру безпечним навряд чи назвеш.

Варто зазначити, що до байдарок українськими містами після злив розсікали на гідроциклах. Як раніше повідомляв "Телеграф", в кінці травня в Житомирі деякі креативщики сіли на водні скутери, а інші дістали надувні матраци.





