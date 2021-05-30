Новый "морской курорт" Украины: по затопленному Житомиру катаются на гидроциклах и надувных матрасах (фото, видео)

Сегодня, 30 мая, на Житомир обрушился сильный ливень. Традиционно непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.

Как пишет издание Житомир.info, изобретательные горожане нашли способ передвигаться по городу: одни сели на водные скутеры, а другие достали надувные матрасы. Фото и видео затопленных улиц и необычного транспорта распространяли в социальных сетях.

"В Турцию? Одессу? Ну а может быть на побережье Житомира? Обычный дождь почти превратил город в морской курорт", - в соцсетях шутят, что дождь превратил город в курорт и катаются на водных мотоциклах.

Напомним, в последние выходные мая в Украину пришла непогода и многие города попросту "поплыли". Мощный ливень затопил Кривой Рог. Водой до колен затоплены улицы — люди вынуждены разуваться и босяком идти домой.

А по состоянию на утро 30 мая более 30 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за осложнения погодных условий

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные ливни прекратятся, но придет похолодание.