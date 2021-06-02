Солдат убив військового електрошнуром: в Дніпрі судитимуть серійного душителя

У Дніпрі судитимуть за вбивства військового, який задушив і пограбував двох людей.

Про це повідомляє Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері.

Згідно з інформацією слідчих, в лютому цього року старший солдат, службовець в українській армії за контрактом, посварився з жінкою, яку спочатку почав душити, а після - втопив у ванній. Після вбивства своєї знайомої він вкрав її мобільний і повернувся до військової частини.

Незабаром він скоїв ще одне вбивство. За інформацією прокуратури, він допомагав з ремонтом в квартирі іншого військового, і той заборгував йому грошей. Під час словесної перепалки старший солдат задушив колегу шнуром від електроприладу, а після перевів на свою карту трохи більше 9 тисяч гривень.

Військового судитимуть за фактом "умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, з корисливих мотивів, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, а також таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинене повторно".

Максимальне покарання, яке йому загрожує, - довічне ув'язнення.

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