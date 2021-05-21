Сделал замечание из-за музыки: вскрылись новые детали стрельбы в военного в Киеве (видео)

Мужчина, ранивший военного ВСУ во время стрельбы в Киеве на улице Верховинной действовал в рамках самозащиты.

Об этом 21 мая сообщили в местном Телеграм-канале "ДТП Киева". Там также поделились видео с места инцидента.

По словам корреспондента местного СМИ Анны, нетрезвые люди в форме громко включили музыку на магнитофоне, к ним подошел мужчина и сделал замечание. В результате между ними возник конфликт во время которого мужчина для самозащиты применил по нетрезвым людям оружие.

Из-за чего и пострадал боец ВСУ, получив ранение в ногу, "по правилам".

Видео снятое очевидцем драки:

Напомним, что 19 мая, в Одессе на ул. Мясоедовской произошло ЧП: два неизвестных открыли стрельбу. Из-за чего пострадали двое человек.