Скачать
Пятница, 21.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Будни легендарного заповедника: что делают туристы в "Аскании-Новой", кто кормит животных и куда пропал научный архив
Будни легендарного заповедника: что делают туристы в "Аскании-Новой", кто кормит животных и куда пропал научный архив
"Единогласно проголосовали": стало известно, как Тищенко "поплатился" за вечеринку на локдауне
"Единогласно проголосовали": стало известно, как Тищенко "поплатился" за вечеринку на локдауне
"Володя, остановись!": еще одна троица российских актеров попала в "черный список" из-за Крыма
"Володя, остановись!": еще одна троица российских актеров попала в "черный список" из-за Крыма
"Удар по науКивцю": антикоррупционеры взялись за "жомовую яму" Кивы
"Удар по науКивцю": антикоррупционеры взялись за "жомовую яму" Кивы

Ночью в Киеве подстрелили украинского военного: первые детали и фото с места

Ночью в Киеве подстрелили украинского военного: первые детали и фото с места
09:06 Сегодня Телеграф

В Киеве на улице Верховинной неподалеку от супермаркета произошла стрельба в ходе которой пострадал военный ВСУ.

Об этом 21 мая сообщили в местной Телеграм-группе "ДТП Киев". Там также поделились фото с места происшествия.

Сообщается, что у военных возник конфликт с прохожим, у которого оказался с собой арсенал оружия, состоящий из: двух травматических и одного боевого оружия, а также ножи.

Во время драки мужчина ранил бойца ВСУ в ногу. Нападавшего задержали.

На месте произошедшего работают эксперты-криминалисты.

Кадры снятые очевидцами с места инцидента:

Ночью в Киеве подстрелили украинского военного

киев

всу киев стрельба

оружие стрельба киев всу

пушки стрельба киев всу

Напомним, что 19 мая, в Одессе неподалеку от СТО на ул. Мясоедовской два неизвестных открыли стрельбу. В результате чего пострадали двое человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 831

Все по теме:

Киев, Стрельба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После пресс-конференции Зеленского в Украине предъявили условие России
02 "Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского
03 "Хорошая работа пиарщиков": у Путина подкололи Зеленского за "косоворотку"
04 Не только русская "косоворотка": как еще Зеленские отличались с вышиванками (фото)
05 Отказал двигатель над Черным морем: в МАУ рассказали подробности аварийной посадки пассажирского "Боинга"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Евровидение-2021: как прошел второй полуфинал песенного конкурса (фото, видео)
Евровидение-2021: как прошел второй полуфинал песенного конкурса (фото, видео)
Побитые авто и огромный котлован: эксклюзивные фото последствий прорыва &quot;фонтана&quot; кипятка в Киеве
Побитые авто и огромный котлован: эксклюзивные фото последствий прорыва "фонтана" кипятка в Киеве
Преследуемый СБУ Тарас Козак уже несколько месяцев как улетел в Россию - расследование
Преследуемый СБУ Тарас Козак уже несколько месяцев как улетел в Россию - расследование
Go_A и Манижа остаются в фаворитах: как изменились расклады на &quot;Евровидении&quot; после второго полуфинала
Go_A и Манижа остаются в фаворитах: как изменились расклады на "Евровидении" после второго полуфинала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь