Ночью в Киеве подстрелили украинского военного: первые детали и фото с места

В Киеве на улице Верховинной неподалеку от супермаркета произошла стрельба в ходе которой пострадал военный ВСУ.

Об этом 21 мая сообщили в местной Телеграм-группе "ДТП Киев". Там также поделились фото с места происшествия.

Сообщается, что у военных возник конфликт с прохожим, у которого оказался с собой арсенал оружия, состоящий из: двух травматических и одного боевого оружия, а также ножи.

Во время драки мужчина ранил бойца ВСУ в ногу. Нападавшего задержали.

На месте произошедшего работают эксперты-криминалисты.

Кадры снятые очевидцами с места инцидента:

Напомним, что 19 мая, в Одессе неподалеку от СТО на ул. Мясоедовской два неизвестных открыли стрельбу. В результате чего пострадали двое человек.