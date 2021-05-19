В Одессе неизвестные расстреляли двух человек, копы объявили план "Перехват" (видео)

Сегодня, 19 мая, в Одессе возле СТО по ул. Мясоедовская двое неизвестных открыли стрельбу.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает портал УСИ и местные Телеграмм-каналы.

Известно, что пострадали два человека: мужчин забрала скорая с ранениями туловища. Но, по словам источника, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Тем временем в Одессе объявили план "Перехват". Копы ищут черный автомобиль KIA SOUL 2016 года выпуска, на котором, предположительно, передвигаются налетчики.

В полиции подробности обещают сообщить позже.

Напомним, под Одессой, в Измаиле, 46-летний герой-любовник выкрал 23-летнюю девушку с ребенком и более недели прятал, перевозя с места на место.