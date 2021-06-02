Хотів зробити селфі: спливли деталі загибелі шестикласника під час екскурсії на Львівщині

Стали відомі подробиці трагедії на Кам'янському водоспаді Львівської області, де 2 червня о 11:56 загинув 12-річний школяр.

За інформацією порталу "Вголос", дитина впала в воду, намагаючись зробити селфі.

Надзвичайна подія сталася в Національному парку "Святі Бескиди". Його директор Василь Приндак каже, що шестикласник проігнорував попереджувальні знаки і огородження, не втримався на слизькому камені і впав вниз. За його словами, водоспад зараз повноводний, і через бризки все навколо мокре.

"Людина, яка туди вилізе і послизнеться, не встигає нічого зрозуміти, і нема за що вчепитися", - говорить керівник.

Так сталося і з дитиною, в воду за якою відразу ж стрибнули вчителі. Однак хлопчик був під водою без свідомості і зачепився за дерево, тому самостійно витягнути його не вдалося. Прибулі на місце співробітники ГСЧС розпиляли дерево і дістали дитину, але реанімувати її не вдалося.

Відомо, що всього на екскурсію вирушило 44 дитини, 2 батьків і 3 вчительки, одна з яких зараз в лікарні з переохолодженням.

До цього випадку в національному парку були травми, проте людина тут загинула вперше.

Нагадаємо, в Барселоні знайшли тіло чоловіка, який загинув через телефон.